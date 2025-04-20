Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 124 аптеках у Запоріжжя
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
253,54
Економія при броні: -27,54 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
259,20
Економія при броні: -44,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
270,24
Економія при броні: -12,75 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
250,57
Економія при броні: -28,28 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
261,90
Економія при броні: -28,53 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
262,53
Економія при броні: -29,16 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
242,56
Економія при броні: -16,56 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
270,89
Економія при броні: -37,52 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
259,20
Економія при броні: -44,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
3.1 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
254,00
Економія при броні: -28,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
267,23
Економія при броні: -15,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
3.3 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
268,58
Економія при броні: -34,11 грн