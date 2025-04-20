Львів (адресу не вказано)
Доступно в 80 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
271,39
Економія при броні: -46,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
259,20
Економія при броні: -36,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
228,40
Економія при броні: -5,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
271,85
Економія при броні: -46,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
259,20
Економія при броні: -36,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
228,20
Економія при броні: -5,40 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
1.0 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
259,50
Економія при броні: -36,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
259,50
Економія при броні: -36,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
274,00
Економія при броні: -48,82 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
259,50
Економія при броні: -36,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 47
1.2 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
228,40
Економія при броні: -5,60 грн
Аптека низьких цін
Львів, вул. Федьковича, 21
1.2 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
273,53
Економія при броні: -40,16 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
1.2 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
260,40
Економія при броні: -37,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Львів, вул. Горської, 9
1.2 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
228,40
Економія при броні: -5,60 грн