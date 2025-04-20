Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеках у Кривий Ріг
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
270,63
Економія при броні: -44,33 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, просп. Центральний, 35
2.2 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Аптека
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 10
2.7 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
259,20
Економія при броні: -37,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
271,15
Економія при броні: -49,66 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
294,45
Економія при броні: -49,81 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
3.1 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
275,47
Економія при броні: -30,83 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 1
3.4 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
273,17
Економія при броні: -15,25 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, вул. Старовокзальна, 26-А
3.9 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
276,46
Економія при броні: -18,69 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
5.5 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
272,13
Економія при броні: -14,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 21-В
6.7 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
269,49
Економія при броні: -37,63 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Мирного Панаса, 10
8.0 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 20-Ж
12.4 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
272,52
Економія при броні: -14,95 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, вул. Сонячна, 24
29.7 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
269,64
Економія при броні: -12,34 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 13
29.8 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
228,20
Економія при броні: -6,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 37-В
30.1 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
30.2 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
268,71
Економія при броні: -48,19 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
30.2 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
228,20
Економія при броні: -6,20 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 42
30.4 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
268,00
Економія при броні: -52,00 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Гірників, 36
30.4 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
273,17
Економія при броні: -16,11 грн