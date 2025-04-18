Харків (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеках у Харків
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Єдності, 104
6.2 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, вул. Золочівська, 12
6.6 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
274,00
Економія при броні: -37,73 грн
Аптека твоєї родини
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Золочівська, 27
6.7 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Золочівська, 19
6.7 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
259,20
Економія при броні: -24,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, перех. Південнопроектна / Аерокосмічний, 32/304
6.9 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
272,47
Економія при броні: -15,25 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Рильського Максима, 179
7.1 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Беркоса, 98
7.2 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
7.3 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Драгомирівська, 2
8.8 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
8.9 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
268,79
Економія при броні: -10,86 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Шарикова, 31
13.3 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
271,64
Економія при броні: -13,68 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Пастера Луі, 318
14.2 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. 92-ї Бригади, 35
14.3 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 306
14.4 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, бульв. Грицевця Сергія, 2
15.2 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, бульв. Грицевця Сергія, 1-А
15.2 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Харків, вул. Проскури Академіка, 3-А
6.9 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Тернопільська, 32
8.9 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 15:00
Харків, вул. Миру, 54/1
11.5 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд