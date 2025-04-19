Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках у Дніпро
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
293,93
Економія при броні: -14,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
273,79
Економія при броні: -44,52 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
3.8 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
273,14
Економія при броні: -46,93 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
4.5 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
272,91
Економія при броні: -16,66 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
5.6 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, тупик Запорізький, 5
5.9 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Воскресенська, 4-А
6.1 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
274,23
Економія при броні: -16,64 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Луговська, 248
7.9 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
274,70
Економія при броні: -17,01 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 8
8.1 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
272,38
Економія при броні: -41,44 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 14-А
8.2 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Терещенківська, 27-А
8.2 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
228,20
Економія при броні: -4,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Терещенківська, 25-Б
8.3 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Космічна, 27-Л
8.4 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Б
8.5 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
272,11
Економія при броні: -41,31 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
8.5 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
276,79
Економія при броні: -19,23 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 44
8.6 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
270,14
Економія при броні: -39,34 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 1-Н
8.7 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
259,50
Економія при броні: -35,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Сурсько-Литовська, 1
9.1 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд