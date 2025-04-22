Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 35 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
259,20
Економія при броні: -29,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
259,50
Економія при броні: -29,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
259,20
Економія при броні: -29,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
271,92
Економія при броні: -26,06 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
259,20
Економія при броні: -29,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
259,50
Економія при броні: -29,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
259,20
Економія при броні: -29,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
266,87
Економія при броні: -15,97 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 27
1.2 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
242,60
Економія при броні: -12,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Преображенська, 2
1.3 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
268,95
Економія при броні: -11,28 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
278,58
Економія при броні: -52,36 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
265,14
Економія при броні: -13,35 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Козацька, 3-А
1.9 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 161
2.2 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Музична, 2
2.3 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
259,20
Економія при броні: -29,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Тероборони, 4
2.3 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
259,50
Економія при броні: -29,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
2.4 км
Соларгін розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
276,17
Економія при броні: -18,17 грн