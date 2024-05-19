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ABCDERM ГЕЛЬ 200 мл - Львів (645491) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
372,95 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
490,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (2)
403,20 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
443,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 16-И
Всього: упаковка (1)
490,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Личаківська, 71
Всього: упаковка (1)
403,20 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-К
Всього: упаковка (1)
443,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
Всього: упаковка (1)
403,20 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 17
Всього: упаковка (1)
490,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (1)
508,70
Економія: -15,26 грн
493,44 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Кульпарківська, 226-А
Всього: упаковка (1)
490,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Пасічна, 92-Г
Всього: упаковка (1)
490,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Сихівська, 12
Всього: упаковка (1)
372,95 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Сихівська, 26
Всього: упаковка (1)
403,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Червоної Калини, 103
Всього: упаковка (1)
403,20 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовква, вул. Львівська, 28
Всього: упаковка (1)
403,20 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Червоноград, вул. Героїв Майдану, 10
Всього: упаковка (2)
508,70
Економія: -15,26 грн
493,44 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дрогобич, вул. Гончара Олеся, 3
Всього: упаковка (1)
403,20 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 1-Р
Всього: упаковка (1)
508,70
Економія: -15,26 грн
493,44 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 1-Р
Всього: упаковка (1)
490,00 грн