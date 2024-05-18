ABCDERM ГЕЛЬ 200 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (645491) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Дніпро, просп. Науки, 171
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Запоріжжя, вул. Перемоги, 64
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 9-Б
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Запоріжжя, вул. Ситова, 4-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 31
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Кременчук, вул. Соборна, 10/7
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Кременчук, вул. Бульби Тараса, 12
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Первомайський, вул. Центральна, 12-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Харків, просп. Гагаріна, 177
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Перша аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Харків, пл. Свободи, 8