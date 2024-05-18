Всі аптеки України
Косметичні засобиДитяча косметикаABCDERM ГЕЛЬЦіни в аптеках

ABCDERM ГЕЛЬ 200 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (645491) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (1)
490,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
490,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (1)
490,00 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Запоріжжя, вул. Перемоги, 64
Всього: упаковка (1)
490,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 9-Б
Всього: упаковка (1)
490,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Запоріжжя, вул. Ситова, 4-А
Всього: упаковка (1)
490,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 31
Всього: упаковка (1)
490,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Кременчук, вул. Соборна, 10/7
Всього: упаковка (1)
403,20 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Кременчук, вул. Бульби Тараса, 12
Всього: упаковка (1)
403,20 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Первомайський, вул. Центральна, 12-А
Всього: упаковка (1)
454,24 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (1)
454,90 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
452,67 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
453,45 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
453,25 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
425,81 грн
Перша аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
429,57 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
426,10 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (1)
450,82 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (1)
426,93 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
426,60 грн