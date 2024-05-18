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ABCDERM H2O 1 л - Дніпро (Дніпропетровськ) (666814) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (1)
885,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
658,90 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Всього: упаковка (1)
658,90 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
885,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (1)
830,88 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Дніпро, просп. Героїв, 2
Всього: упаковка (1)
758,63 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
Всього: упаковка (1)
703,96
Економія: -22,36 грн
681,60 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Дніпро, бульв. Слави, 5-Ж
Всього: упаковка (1)
658,90 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (1)
711,59
Економія: -29,99 грн
681,60 грн
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
831,00
Економія: -108,00 грн
723,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Запоріжжя, вул. Перемоги, 64
Всього: упаковка (1)
885,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 9-Б
Всього: упаковка (1)
885,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Запоріжжя, вул. Ситова, 4-А
Всього: упаковка (1)
885,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Кривий Ріг, вул. Радієвського Генерала, 1-А
Всього: упаковка (1)
707,43
Економія: -25,83 грн
681,60 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 31
Всього: упаковка (1)
885,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
Всього: упаковка (1)
717,38
Економія: -35,78 грн
681,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Кременчук, вул. Соборна, 10/7
Всього: упаковка (1)
729,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Всього: упаковка (2)
702,80
Економія: -21,20 грн
681,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Всього: упаковка (1)
712,75
Економія: -31,15 грн
681,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Кропивницький, вул. Незалежності, 9
Всього: упаковка (2)
707,71
Економія: -26,11 грн
681,60 грн