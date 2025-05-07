Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 117 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
КЛІНТОН КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ рідина для зовнішнього застосування флакон з розпилювачем 15 мл №1
Сілмафарм
279,52
Економія при броні: -73,56 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
КЛІНТОН КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ рідина для зовнішнього застосування флакон з розпилювачем 15 мл №1
Сілмафарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
КЛІНТОН КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ рідина для зовнішнього застосування флакон з розпилювачем 15 мл №1
Сілмафарм
279,20
Економія при броні: -49,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
КЛІНТОН КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ рідина для зовнішнього застосування флакон з розпилювачем 15 мл №1
Сілмафарм
288,04
Економія при броні: -81,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
КЛІНТОН КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ рідина для зовнішнього застосування флакон з розпилювачем 15 мл №1
Сілмафарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
КЛІНТОН КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ рідина для зовнішнього застосування флакон з розпилювачем 15 мл №1
Сілмафарм
284,30
Економія при броні: -55,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
КЛІНТОН КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ рідина для зовнішнього застосування флакон з розпилювачем 15 мл №1
Сілмафарм
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
КЛІНТОН КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ рідина для зовнішнього застосування флакон з розпилювачем 15 мл №1
Сілмафарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
КЛІНТОН КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ рідина для зовнішнього застосування флакон з розпилювачем 15 мл №1
Сілмафарм
284,40
Економія при броні: -55,10 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
КЛІНТОН КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ рідина для зовнішнього застосування флакон з розпилювачем 15 мл №1
Сілмафарм
279,20
Економія при броні: -49,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
КЛІНТОН КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ рідина для зовнішнього застосування флакон з розпилювачем 15 мл №1
Сілмафарм
284,33
Економія при броні: -78,37 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
КЛІНТОН КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ рідина для зовнішнього застосування флакон з розпилювачем 15 мл №1
Сілмафарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
КЛІНТОН КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ рідина для зовнішнього застосування флакон з розпилювачем 15 мл №1
Сілмафарм
280,06
Економія при броні: -73,82 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
КЛІНТОН КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ рідина для зовнішнього застосування флакон з розпилювачем 15 мл №1
Сілмафарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
КЛІНТОН КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ рідина для зовнішнього застосування флакон з розпилювачем 15 мл №1
Сілмафарм
284,40
Економія при броні: -55,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
КЛІНТОН КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ рідина для зовнішнього застосування флакон з розпилювачем 15 мл №1
Сілмафарм
284,40
Економія при броні: -55,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
КЛІНТОН КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ рідина для зовнішнього застосування флакон з розпилювачем 15 мл №1
Сілмафарм
281,62
Економія при броні: -64,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
КЛІНТОН КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ рідина для зовнішнього застосування флакон з розпилювачем 15 мл №1
Сілмафарм
281,22
Економія при броні: -64,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
КЛІНТОН КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ рідина для зовнішнього застосування флакон з розпилювачем 15 мл №1
Сілмафарм
284,40
Економія при броні: -55,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
КЛІНТОН КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ рідина для зовнішнього застосування флакон з розпилювачем 15 мл №1
Сілмафарм
285,57
Економія при броні: -37,45 грн