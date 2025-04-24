Харків (адресу не вказано)
Доступно в 365 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
КЛІНТОН КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ рідина для зовнішнього застосування флакон з розпилювачем 15 мл №1
Сілмафарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
КЛІНТОН КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ рідина для зовнішнього застосування флакон з розпилювачем 15 мл №1
Сілмафарм
286,57
Економія при броні: -82,55 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
КЛІНТОН КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ рідина для зовнішнього застосування флакон з розпилювачем 15 мл №1
Сілмафарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
КЛІНТОН КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ рідина для зовнішнього застосування флакон з розпилювачем 15 мл №1
Сілмафарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
КЛІНТОН КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ рідина для зовнішнього застосування флакон з розпилювачем 15 мл №1
Сілмафарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
КЛІНТОН КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ рідина для зовнішнього застосування флакон з розпилювачем 15 мл №1
Сілмафарм
287,13
Економія при броні: -79,91 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
КЛІНТОН КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ рідина для зовнішнього застосування флакон з розпилювачем 15 мл №1
Сілмафарм
284,40
Економія при броні: -75,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
КЛІНТОН КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ рідина для зовнішнього застосування флакон з розпилювачем 15 мл №1
Сілмафарм
284,40
Економія при броні: -75,50 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
КЛІНТОН КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ рідина для зовнішнього застосування флакон з розпилювачем 15 мл №1
Сілмафарм
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
КЛІНТОН КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ рідина для зовнішнього застосування флакон з розпилювачем 15 мл №1
Сілмафарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
КЛІНТОН КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ рідина для зовнішнього застосування флакон з розпилювачем 15 мл №1
Сілмафарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
КЛІНТОН КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ рідина для зовнішнього застосування флакон з розпилювачем 15 мл №1
Сілмафарм
284,40
Економія при броні: -75,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
КЛІНТОН КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ рідина для зовнішнього застосування флакон з розпилювачем 15 мл №1
Сілмафарм
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
КЛІНТОН КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ рідина для зовнішнього застосування флакон з розпилювачем 15 мл №1
Сілмафарм
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
КЛІНТОН КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ рідина для зовнішнього застосування флакон з розпилювачем 15 мл №1
Сілмафарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
КЛІНТОН КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ рідина для зовнішнього застосування флакон з розпилювачем 15 мл №1
Сілмафарм
280,93
Економія при броні: -70,45 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
КЛІНТОН КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ рідина для зовнішнього застосування флакон з розпилювачем 15 мл №1
Сілмафарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
КЛІНТОН КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ рідина для зовнішнього застосування флакон з розпилювачем 15 мл №1
Сілмафарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
КЛІНТОН КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ рідина для зовнішнього застосування флакон з розпилювачем 15 мл №1
Сілмафарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
КЛІНТОН КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ рідина для зовнішнього застосування флакон з розпилювачем 15 мл №1
Сілмафарм