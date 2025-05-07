Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 93 аптеках у Чернігів
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
КЛІНТОН КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ рідина для зовнішнього застосування флакон з розпилювачем 15 мл №1
Сілмафарм
284,30
Економія при броні: -59,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
КЛІНТОН КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ рідина для зовнішнього застосування флакон з розпилювачем 15 мл №1
Сілмафарм
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
КЛІНТОН КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ рідина для зовнішнього застосування флакон з розпилювачем 15 мл №1
Сілмафарм
290,87
Економія при броні: -8,73 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
КЛІНТОН КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ рідина для зовнішнього застосування флакон з розпилювачем 15 мл №1
Сілмафарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
КЛІНТОН КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ рідина для зовнішнього застосування флакон з розпилювачем 15 мл №1
Сілмафарм
284,30
Економія при броні: -59,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
КЛІНТОН КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ рідина для зовнішнього застосування флакон з розпилювачем 15 мл №1
Сілмафарм
284,30
Економія при броні: -59,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
КЛІНТОН КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ рідина для зовнішнього застосування флакон з розпилювачем 15 мл №1
Сілмафарм
289,43
Економія при броні: -75,65 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
КЛІНТОН КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ рідина для зовнішнього застосування флакон з розпилювачем 15 мл №1
Сілмафарм
284,40
Економія при броні: -59,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
КЛІНТОН КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ рідина для зовнішнього застосування флакон з розпилювачем 15 мл №1
Сілмафарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
КЛІНТОН КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ рідина для зовнішнього застосування флакон з розпилювачем 15 мл №1
Сілмафарм
312,87
Економія при броні: -91,25 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
КЛІНТОН КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ рідина для зовнішнього застосування флакон з розпилювачем 15 мл №1
Сілмафарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
КЛІНТОН КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ рідина для зовнішнього застосування флакон з розпилювачем 15 мл №1
Сілмафарм
284,30
Економія при броні: -59,10 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
КЛІНТОН КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ рідина для зовнішнього застосування флакон з розпилювачем 15 мл №1
Сілмафарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
КЛІНТОН КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ рідина для зовнішнього застосування флакон з розпилювачем 15 мл №1
Сілмафарм
285,50
Економія при броні: -71,72 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
КЛІНТОН КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ рідина для зовнішнього застосування флакон з розпилювачем 15 мл №1
Сілмафарм
284,40
Економія при броні: -59,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
КЛІНТОН КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ рідина для зовнішнього застосування флакон з розпилювачем 15 мл №1
Сілмафарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
КЛІНТОН КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ рідина для зовнішнього застосування флакон з розпилювачем 15 мл №1
Сілмафарм
286,92
Економія при броні: -72,32 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
КЛІНТОН КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ рідина для зовнішнього застосування флакон з розпилювачем 15 мл №1
Сілмафарм
284,79
Економія при броні: -71,01 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
КЛІНТОН КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ рідина для зовнішнього застосування флакон з розпилювачем 15 мл №1
Сілмафарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
КЛІНТОН КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ рідина для зовнішнього застосування флакон з розпилювачем 15 мл №1
Сілмафарм
284,30
Економія при броні: -59,10 грн