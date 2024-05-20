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АТОДЕРМ ІНТЕНСИВ ОЧИЩУЮЧИЙ ГЕЛЬ 500 мл - Запоріжжя (666820) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
Всього: упаковка (1)
642,30
Економія: -56,30 грн
586,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
629,27
Економія: -40,24 грн
589,03 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
Всього: упаковка (1)
634,66
Економія: -86,84 грн
547,82 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 5-Ж
Всього: упаковка (1)
509,10 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 2
Всього: упаковка (1)
509,10 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
630,12
Економія: -65,33 грн
564,79 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 11
Всього: упаковка (1)
630,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
436,35 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
Всього: упаковка (1)
642,00
Економія: -66,30 грн
575,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1)
636,18
Економія: -93,20 грн
542,98 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Центральна, 2/4
Всього: упаковка (2)
632,60
Економія: -46,60 грн
586,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
587,37 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
Всього: упаковка (1)
629,51
Економія: -100,47 грн
529,04 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 11
Всього: упаковка (1)
631,03
Економія: -88,05 грн
542,98 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Всього: упаковка (1)
630,00 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Янтарна, 79
Всього: упаковка (1)
472,73 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (1)
630,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (1)
626,30
Економія: -37,27 грн
589,03 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (1)
608,31 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Шевченка, 67
Всього: упаковка (2)
476,32 грн