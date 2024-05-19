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АТОДЕРМ ІНТЕНСИВ ОЧИЩУЮЧИЙ ГЕЛЬ 200 мл - Львів (645336) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 65 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
270,68 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
307,73
Економія: -19,73 грн
288,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
302,49
Економія: -14,49 грн
288,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
375,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
301,33
Економія: -13,33 грн
288,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
269,99 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стара, 1
Всього: упаковка (1)
253,31 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
304,59
Економія: -16,59 грн
288,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
375,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (1)
280,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 47
Всього: упаковка (1)
269,99 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Під Дубом, 7-Б
Всього: упаковка (2)
375,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 7
Всього: упаковка (1)
269,99 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (1)
301,19
Економія: -13,19 грн
288,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Городоцька, 159
Всього: упаковка (2)
269,99 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Моршинська, 2
Всього: упаковка (1)
413,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 7/7
Всього: упаковка (1)
269,99 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
Всього: упаковка (1)
269,99 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (1)
300,73
Економія: -12,73 грн
288,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (2)
297,56
Економія: -9,56 грн
288,00 грн