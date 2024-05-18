АТОДЕРМ ІНТЕНСИВ БАЛЬЗАМ 500 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (666819) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Елітфарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Соборна, 10/7
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрія, просп. Соборний, 111
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Конотоп, вул. Клубна, 111
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Умань, вул. Тищика, 40
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 75
Біла ромашка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 2/6
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Гора, вул. Центральна, 20-А
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Щасливе, шосе Харківське, 1-В
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 156