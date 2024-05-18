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АТОДЕРМ ІНТЕНСИВ БАЛЬЗАМ 500 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (666819) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (1)
1067,84 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Всього: упаковка (2)
1135,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (1)
1135,00 грн
В інших містах:
Елітфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
1017,00
Економія: -132,00 грн
885,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
Всього: упаковка (1)
999,00
Економія: -114,00 грн
885,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (1)
999,00
Економія: -114,00 грн
885,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Соборна, 10/7
Всього: упаковка (1)
821,93 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрія, просп. Соборний, 111
Всього: упаковка (1)
994,00
Економія: -65,00 грн
929,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
Всього: упаковка (1)
821,93 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
1182,60
Економія: -236,50 грн
946,10 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Всього: упаковка (1)
1182,60
Економія: -236,50 грн
946,10 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Всього: упаковка (1)
1182,60
Економія: -236,50 грн
946,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Конотоп, вул. Клубна, 111
Всього: упаковка (1)
821,93 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Умань, вул. Тищика, 40
Всього: упаковка (4)
821,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 75
Всього: упаковка (1)
821,24 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
Всього: упаковка (2)
1182,60
Економія: -236,50 грн
946,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 2/6
Всього: упаковка (2)
1135,00 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гора, вул. Центральна, 20-А
Всього: упаковка (1)
1069,74 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Щасливе, шосе Харківське, 1-В
Всього: упаковка (1)
1182,60
Економія: -236,50 грн
946,10 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 156
Всього: упаковка (1)
1182,60
Економія: -236,50 грн
946,10 грн