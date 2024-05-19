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АТОДЕРМ SOS СПРЕЙ 200 мл - Львів (666818) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, перех. Незалежності / Мельника, 34-А/1
Всього: упаковка (1)
914,32 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Нетішин, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
819,00
Економія: -40,95 грн
778,05 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Хмельницький, вул. Подільська, 73-А
Всього: упаковка (1)
819,00
Економія: -24,57 грн
794,43 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
1004,40
Економія: -200,85 грн
803,55 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
Всього: упаковка (1)
697,49 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
Всього: упаковка (1)
856,00
Економія: -51,36 грн
804,64 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
1004,40
Економія: -200,85 грн
803,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Фастів, вул. Соборна, 65
Всього: упаковка (1)
790,95
Економія: -46,95 грн
744,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 58-Г
Всього: упаковка (1)
965,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
1004,40
Економія: -200,85 грн
803,55 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ірпінь, вул. Центральна, 2
Всього: упаковка (1)
965,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ірпінь, вул. Антонова Авіаконструктора, 3-В
Всього: упаковка (1)
698,18 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Палладіна Академіка, 7
Всього: упаковка (2)
965,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 134/1
Всього: упаковка (2)
965,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
Всього: упаковка (1)
767,88
Економія: -23,88 грн
744,00 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
Всього: упаковка (1)
819,00
Економія: -40,95 грн
778,05 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
Всього: упаковка (1)
1004,40
Економія: -200,85 грн
803,55 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
Всього: упаковка (2)
1004,40
Економія: -200,85 грн
803,55 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 51
Всього: упаковка (1)
697,49 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 47
Всього: упаковка (2)
965,00 грн