Київ
Про товар
Ціни
Дента-Л (Denta-L)
Дента-Л (Denta-L)
Вінниця
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування за:
За відстанню
Фільтр
В містах поряд
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 75
191.2 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
165,50
Економія при броні:
-42,82 грн
122,68
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
193.0 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
163,60
Економія при броні:
-42,00 грн
121,60
грн
Забронювати
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Гостомель, вул. Остромирська, 35
193.4 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
152,00
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 27/5
194.8 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
165,50
Економія при броні:
-42,82 грн
122,68
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 4-А
196.8 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
161,50
Економія при броні:
-41,80 грн
119,70
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
197.1 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
166,70
Економія при броні:
-43,13 грн
123,57
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
197.4 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
167,80
Економія при броні:
-46,90 грн
120,90
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
197.6 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
165,80
Економія при броні:
-42,92 грн
122,88
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
197.8 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
162,30
Економія при броні:
-41,97 грн
120,33
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
198.4 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
163,60
Економія при броні:
-42,31 грн
121,29
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
199.0 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
161,50
Економія при броні:
-41,80 грн
119,70
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
200.5 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
129,00
Економія при броні:
-9,00 грн
120,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
201.1 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
129,00
Економія при броні:
-9,00 грн
120,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
202.0 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
122,00
Економія при броні:
-2,00 грн
120,00
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ревуцького, 16-А
202.0 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
162,30
Економія при броні:
-41,97 грн
120,33
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
202.7 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
129,00
Економія при броні:
-9,00 грн
120,00
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
203.1 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
167,80
Економія при броні:
-43,40 грн
124,40
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
203.5 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
129,00
Економія при броні:
-9,00 грн
120,00
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 18
206.1 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
165,50
Економія при броні:
-42,82 грн
122,68
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
207.3 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
166,10
Економія при броні:
-40,36 грн
125,74
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню