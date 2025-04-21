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Дента-Л (Denta-L)
Дента-Л (Denta-L)
Миколаїв
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
149.1 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
131,00
Економія при броні:
-9,00 грн
122,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
177.1 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
130,00
Економія при броні:
-9,00 грн
121,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 11
249.9 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
129,00
Економія при броні:
-9,00 грн
120,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
255.6 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
136,00
Економія при броні:
-16,00 грн
120,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
258.3 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
129,00
Економія при броні:
-9,00 грн
120,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
258.8 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
129,00
Економія при броні:
-9,00 грн
120,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
261.2 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
129,00
Економія при броні:
-9,00 грн
120,00
грн
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Аптеки 24 години
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
262.4 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
136,00
Економія при броні:
-16,00 грн
120,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кам'янське, просп. Металургів, 20-Ж
267.8 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
129,00
Економія при броні:
-9,00 грн
120,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
267.9 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
129,00
Економія при броні:
-9,00 грн
120,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
276.9 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
129,00
Економія при броні:
-6,00 грн
123,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
284.4 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
131,00
Економія при броні:
-9,00 грн
122,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
397.4 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
129,00
Економія при броні:
-9,00 грн
120,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
397.6 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
122,00
Економія при броні:
-2,00 грн
120,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
398.2 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
129,00
Економія при броні:
-9,00 грн
120,00
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Ревуцького, 16-А
398.8 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
162,30
Економія при броні:
-41,97 грн
120,33
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
399.7 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
167,80
Економія при броні:
-43,40 грн
124,40
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 4-А
401.1 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
161,50
Економія при броні:
-41,80 грн
119,70
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
401.3 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
166,70
Економія при броні:
-43,13 грн
123,57
грн
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Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
402.6 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
129,00
Економія при броні:
-9,00 грн
120,00
грн
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