Київ (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках у Київ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
167,80
Економія при броні: -46,90 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
165,80
Економія при броні: -42,92 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
162,30
Економія при броні: -41,97 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
1.5 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
161,50
Економія при броні: -41,80 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Липківського Василя, 27/5
3.6 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
165,50
Економія при броні: -42,82 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
4.0 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
166,70
Економія при броні: -43,13 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 4-А
4.2 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
161,50
Економія при броні: -41,80 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
7.0 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
163,60
Економія при броні: -42,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
7.5 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
129,00
Економія при броні: -9,00 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 75
8.0 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
165,50
Економія при броні: -42,82 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
8.2 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
129,00
Економія при броні: -9,00 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 18
8.4 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
165,50
Економія при броні: -42,82 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
8.9 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
166,10
Економія при броні: -40,36 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
9.2 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
129,00
Економія при броні: -9,00 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
9.6 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
167,80
Економія при броні: -43,40 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ревуцького, 16-А
9.7 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
162,30
Економія при броні: -41,97 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
10.3 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
129,00
Економія при броні: -9,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
10.8 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
122,00
Економія при броні: -2,00 грн
В містах поряд
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Гостомель, вул. Остромирська, 35
25.8 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
159.5 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
129,00
Економія при броні: -6,00 грн