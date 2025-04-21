Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Кривий Ріг
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
131,00
Економія при броні: -9,00 грн
В містах поряд
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
107.8 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
130,00
Економія при броні: -9,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Металургів, 20-Ж
116.8 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
129,00
Економія при броні: -9,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
117.0 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
129,00
Економія при броні: -9,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 11
123.2 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
129,00
Економія при броні: -9,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
126.0 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
136,00
Економія при броні: -16,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
131.4 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
129,00
Економія при броні: -9,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
134.9 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
129,00
Економія при броні: -9,00 грн
Аптеки 24 години
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
135.9 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
136,00
Економія при броні: -16,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
136.4 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
131,00
Економія при броні: -9,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
137.4 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
129,00
Економія при броні: -9,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
194.0 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
129,00
Економія при броні: -6,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
341.1 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
122,00
Економія при броні: -2,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
341.3 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
129,00
Економія при броні: -9,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
342.3 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
129,00
Економія при броні: -9,00 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ревуцького, 16-А
342.3 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
162,30
Економія при броні: -41,97 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
343.0 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
167,80
Економія при броні: -43,40 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
346.0 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
129,00
Економія при броні: -9,00 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 4-А
347.0 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
161,50
Економія при броні: -41,80 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
347.1 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
166,70
Економія при броні: -43,13 грн