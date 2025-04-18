Харків (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Харків
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 178
5.0 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
Аптека
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-А
5.2 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
Аптека
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 274
11.8 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
В містах поряд
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
190.8 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
131,00
Економія при броні: -9,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кам'янське, просп. Металургів, 20-Ж
196.7 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
129,00
Економія при броні: -9,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
249.3 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
136,00
Економія при броні: -17,00 грн
Аптеки 24 години
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
251.5 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
136,00
Економія при броні: -17,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
252.9 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
128,00
Економія при броні: -9,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
257.1 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
128,00
Економія при броні: -9,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 11
257.3 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
128,00
Економія при броні: -9,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
306.2 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
129,00
Економія при броні: -6,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
313.9 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
131,00
Економія при броні: -9,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
332.9 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
130,00
Економія при броні: -9,00 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
391.7 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
122,00
Економія при броні: -2,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
400.5 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
122,00
Економія при броні: -2,00 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
401.0 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
167,80
Економія при броні: -43,40 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
401.4 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
129,00
Економія при броні: -9,00 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Ревуцького, 16-А
401.4 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
162,30
Економія при броні: -41,97 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
402.5 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
129,00
Економія при броні: -9,00 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 18
402.5 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
165,50
Економія при броні: -42,82 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
402.8 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
129,00
Економія при броні: -9,00 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
404.9 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
166,10
Економія при броні: -40,36 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
408.4 км
РОЗЧИН ДЛЯ ПОЛОСКАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% розчин для зовнішнього застосування 200 мл №1
Леда
166,70
Економія при броні: -43,13 грн