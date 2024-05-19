3-Дінір капсули 300 мг блістер, №10 - Львів (630901) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 132 аптеках
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Аптека бам
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Аптека шар@
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Львів, просп. Свободи, 5
Аптека низьких цін
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Львів, вул. Шпитальна, 8
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Аптека бам
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Львів, просп. Свободи, 49
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Львів, просп. Свободи, 49
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Львів, вул. Базарна, 11
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Відчинено Зачиняється о 23:00
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Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
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Львів, вул. Куліша, 15
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Львів, вул. Русових, 1
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102