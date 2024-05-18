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3-Дінір капсули 300 мг блістер, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (630901) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 161 аптеці
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (1)
471,05
Економія: -63,19 грн
407,86 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (1)
460,45
Економія: -52,59 грн
407,86 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (4)
486,42
Економія: -78,36 грн
408,06 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
Всього: упаковка (4)
532,00
Економія: -132,70 грн
399,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: упаковка (1)
439,97 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (2)
452,99
Економія: -57,74 грн
395,25 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (2)
456,47
Економія: -41,80 грн
414,67 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (1)
470,54
Економія: -70,10 грн
400,44 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
505,42
Економія: -97,17 грн
408,25 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (1)
442,99
Економія: -47,74 грн
395,25 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1)
470,46
Економія: -55,72 грн
414,74 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (1)
387,21 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
497,50
Економія: -98,20 грн
399,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2)
485,58
Економія: -71,39 грн
414,19 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1)
469,47
Економія: -55,44 грн
414,03 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
449,75
Економія: -49,31 грн
400,44 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (3)
470,37
Економія: -69,93 грн
400,44 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
Всього: упаковка (1)
387,23 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1)
444,27
Економія: -25,75 грн
418,52 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: упаковка (1)
410,85 грн