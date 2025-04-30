Колаген форте + (Collagen forte +)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 57 аптеках у Київ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
КОЛАГЕН ФОРТЕ + капсули №60
Вітар
480,92
Економія при броні: -19,61 грн
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
2.2 км
КОЛАГЕН ФОРТЕ + капсули №60
Вітар
409,00
Економія при броні: -28,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
2.3 км
КОЛАГЕН ФОРТЕ + капсули №60
Вітар
470,10
Економія при броні: -31,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
2.5 км
КОЛАГЕН ФОРТЕ + капсули №60
Вітар
227,70
Економія при броні: -36,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
КОЛАГЕН ФОРТЕ + капсули №60
Вітар
464,46
Економія при броні: -26,00 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Лаврська, 8
2.6 км
КОЛАГЕН ФОРТЕ + капсули №60
Вітар
139,72
Економія при броні: -33,93 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
2.7 км
КОЛАГЕН ФОРТЕ + капсули №60
Вітар
458,26
Економія при броні: -19,79 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коперника, 2-А
2.9 км
КОЛАГЕН ФОРТЕ + капсули №60
Вітар
487,74
Економія при броні: -29,01 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
3.1 км
КОЛАГЕН ФОРТЕ + капсули №60
Вітар
467,90
Економія при броні: -49,47 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 4
3.9 км
КОЛАГЕН ФОРТЕ + капсули №60
Вітар
442,20
Економія при броні: -59,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
4.1 км
КОЛАГЕН ФОРТЕ + капсули №60
Вітар
490,59
Економія при броні: -65,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 14
4.4 км
КОЛАГЕН ФОРТЕ + капсули №60
Вітар
491,89
Економія при броні: -30,58 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
5.0 км
КОЛАГЕН ФОРТЕ + капсули №60
Вітар
513,80
Економія при броні: -130,55 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 6-А
5.2 км
КОЛАГЕН ФОРТЕ + капсули №60
Вітар
492,08
Економія при броні: -30,77 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 23
5.3 км
КОЛАГЕН ФОРТЕ + капсули №60
Вітар
227,70
Економія при броні: -36,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 1
5.3 км
КОЛАГЕН ФОРТЕ + капсули №60
Вітар
491,42
Економія при броні: -68,94 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антонова Авіаконструктора, 43
5.5 км
КОЛАГЕН ФОРТЕ + капсули №60
Вітар
460,50
Економія при броні: -66,11 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 40-А
5.8 км
КОЛАГЕН ФОРТЕ + капсули №60
Вітар
516,01
Економія при броні: -29,39 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 13-А
6.1 км
КОЛАГЕН ФОРТЕ + капсули №60
Вітар
460,81
Економія при броні: -22,26 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Березняківська, 36-Ж
6.1 км
КОЛАГЕН ФОРТЕ + капсули №60
Вітар
455,40
Економія при броні: -72,20 грн