Колаген форте + (Collagen forte +)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 35 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
КОЛАГЕН ФОРТЕ + капсули №60
Вітар
494,63
Економія при броні: -34,54 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
КОЛАГЕН ФОРТЕ + капсули №60
Вітар
457,69
Економія при броні: -18,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
КОЛАГЕН ФОРТЕ + капсули №60
Вітар
480,06
Економія при броні: -19,45 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
КОЛАГЕН ФОРТЕ + капсули №60
Вітар
488,06
Економія при броні: -30,01 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
КОЛАГЕН ФОРТЕ + капсули №60
Вітар
486,27
Економія при броні: -44,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
КОЛАГЕН ФОРТЕ + капсули №60
Вітар
459,93
Економія при броні: -21,32 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
КОЛАГЕН ФОРТЕ + капсули №60
Вітар
462,31
Економія при броні: -23,57 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
4.3 км
КОЛАГЕН ФОРТЕ + капсули №60
Вітар
457,64
Економія при броні: -27,36 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
КОЛАГЕН ФОРТЕ + капсули №60
Вітар
113,94
Економія при броні: -4,49 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
4.7 км
КОЛАГЕН ФОРТЕ + капсули №60
Вітар
457,69
Економія при броні: -18,97 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
КОЛАГЕН ФОРТЕ + капсули №60
Вітар
468,47
Економія при броні: -38,19 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дерев'янка, 56
4.8 км
КОЛАГЕН ФОРТЕ + капсули №60
Вітар
454,96
Економія при броні: -16,56 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
5.0 км
КОЛАГЕН ФОРТЕ + капсули №60
Вітар
459,45
Економія при броні: -29,17 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Старицького, 16
5.1 км
КОЛАГЕН ФОРТЕ + капсули №60
Вітар
232,28
Економія при броні: -13,38 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Харків, просп. Науки, 64
5.3 км
КОЛАГЕН ФОРТЕ + капсули №60
Вітар
483,90
Економія при броні: -53,62 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 5-А
6.4 км
КОЛАГЕН ФОРТЕ + капсули №60
Вітар
462,53
Економія при броні: -23,72 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Харків, вул. Валентинівська, 18-А
6.6 км
КОЛАГЕН ФОРТЕ + капсули №60
Вітар
470,18
Економія при броні: -31,58 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Харків, вул. Павлова Академіка, 307
6.6 км
КОЛАГЕН ФОРТЕ + капсули №60
Вітар
467,56
Економія при броні: -26,81 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Харків, вул. Золочівська, 12
6.6 км
КОЛАГЕН ФОРТЕ + капсули №60
Вітар
463,98
Економія при броні: -33,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Харків, просп. Слави, 1
6.7 км
КОЛАГЕН ФОРТЕ + капсули №60
Вітар
461,08
Економія при броні: -30,80 грн