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АНТГЕЛІОС СОНЦЕЗАХИСНИЙ УЛЬТРАЛЕГКИЙ СПРЕЙ ДЛЯ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ І ТІЛА З ДУЖЕ ВИСОКИМ СТУПЕНЕМ ЗАХИСТУ тм "La Roche Posay" SPF-50+ 200 мл - Запоріжжя (667671) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 32 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (4)
872,59
Економія: -138,40 грн
734,19 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (2)
715,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (4)
843,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (2)
715,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (2)
873,77
Економія: -46,75 грн
827,02 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (10)
888,63
Економія: -61,61 грн
827,02 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (11)
889,81
Економія: -164,90 грн
724,91 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (2)
902,55
Економія: -94,09 грн
808,46 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (2)
892,00
Економія: -90,29 грн
801,71 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (2)
902,04
Економія: -75,02 грн
827,02 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (1)
887,45
Економія: -85,74 грн
801,71 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Запоріжжя, вул. Перемоги, 64
Всього: упаковка (2)
843,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
Всього: упаковка (4)
881,20
Економія: -125,07 грн
756,13 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
Всього: упаковка (2)
787,05 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 8-Б
Всього: упаковка (2)
885,76
Економія: -99,25 грн
786,51 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Всього: упаковка (2)
894,96
Економія: -93,25 грн
801,71 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (2)
876,31
Економія: -56,04 грн
820,27 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 42
Всього: упаковка (2)
901,45
Економія: -74,43 грн
827,02 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Запоріжжя, вул. Чарівна, 74
Всього: упаковка (5)
843,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
Всього: упаковка (1)
874,53
Економія: -47,51 грн
827,02 грн