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АНТГЕОЛІС СОНЦЕЗАХИСНИЙ УЛЬТРАЛЕГКИЙ СПРЕЙ ДЛЯ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ І ТІЛА З ВИСОКИМ СТУПЕНЕМ ЗАХИСТУ тм "La Roche Posay" SPF-30 200 мл - Запоріжжя (667670) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
Всього: упаковка (1)
759,19 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 68
Всього: упаковка (1)
722,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Запоріжжя, вул. Чарівна, 74
Всього: упаковка (2)
843,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Всього: упаковка (1)
762,03 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 7
Всього: упаковка (1)
722,30 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
Всього: упаковка (2)
715,50 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, бульв. Слави, 5-Ж
Всього: упаковка (4)
715,50 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Дніпро, просп. Героїв, 4-А
Всього: упаковка (1)
736,97 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Дніпро, просп. Героїв, 2
Всього: упаковка (2)
751,27 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Дніпро, бульв. Зоряний, 1-А
Всього: упаковка (1)
810,64 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (5)
787,05 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
791,68 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (12)
822,83 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (2)
735,23 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
Всього: упаковка (1)
715,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Всього: упаковка (1)
737,27 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Дніпро, вул. Квітки Цісик, 9-А
Всього: упаковка (1)
794,18 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Дніпро, вул. Калинова, 14
Всього: упаковка (1)
824,41 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (2)
843,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Слобожанське, вул. Будівельників, 16-А
Всього: упаковка (1)
766,07 грн