Лісобакт компліт (Lysobact complete)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 182 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
365,10 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
347,00
Економія при броні: -63,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
292,86
Економія при броні: -8,86 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
320,85
Економія при броні: -38,48 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
339,84
Економія при броні: -33,12 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
365,10 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
314,00
Економія при броні: -33,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
314,00
Економія при броні: -30,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
373,60
Економія при броні: -73,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
365,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
320,71
Економія при броні: -66,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
365,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
336,05
Економія при броні: -66,90 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
365,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
349,06
Економія при броні: -79,91 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
358,91
Економія при броні: -76,46 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
360,62
Економія при броні: -13,44 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
314,00
Економія при броні: -30,00 грн