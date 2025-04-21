Лісобакт компліт (Lysobact complete)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 97 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
339,89
Економія при броні: -83,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
339,21
Економія при броні: -70,34 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
365,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
365,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
335,98
Економія при броні: -79,99 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
334,27
Економія при броні: -78,28 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
365,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
365,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
381,63
Економія при броні: -17,55 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
324,31
Економія при броні: -51,48 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
365,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
322,70
Економія при броні: -35,98 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
337,97
Економія при броні: -51,25 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
365,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек