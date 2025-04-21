Лісобакт компліт (Lysobact complete)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 92 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
338,99
Економія при броні: -45,09 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
365,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
378,86
Економія при броні: -14,78 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
365,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
386,82
Економія при броні: -23,71 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
379,53
Економія при броні: -16,24 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
365,10 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
365,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
303,36
Економія при броні: -19,34 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
357,66
Економія при броні: -35,73 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
345,48
Економія при броні: -115,11 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
353,78
Економія при броні: -31,85 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
365,10 грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 74-А/1
3.6 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек