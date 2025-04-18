Лісобакт компліт (Lysobact complete)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 660 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
373,60
Економія при броні: -67,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
379,05
Економія при броні: -81,42 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
365,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
379,00
Економія при броні: -70,74 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
365,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
365,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
359,61
Економія при броні: -71,60 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
364,98
Економія при броні: -10,95 грн