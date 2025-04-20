Лісобакт компліт (Lysobact complete)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 149 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
365,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
327,04
Економія при броні: -67,26 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
314,00
Економія при броні: -30,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
318,85
Економія при броні: -17,23 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
352,13
Економія при броні: -76,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
374,66
Економія при броні: -10,91 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
381,78
Економія при броні: -17,83 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
365,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
365,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
331,89
Економія при броні: -63,46 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
365,10 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
286,23
Економія при броні: -17,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
356,51
Економія при броні: -88,08 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
365,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
359,78
Економія при броні: -37,85 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
314,00
Економія при броні: -33,00 грн