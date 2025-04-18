Лісобакт компліт (Lysobact complete)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 178 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
Аптека низьких цін
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Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
348,85
Економія при броні: -80,19 грн
Аптека низьких цін
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Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
377,70
Економія при броні: -13,97 грн
Подорожник
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Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
365,10 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
Економна аптека
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Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
334,82
Економія при броні: -75,82 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
Аптека копійка
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Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
332,37
Економія при броні: -20,28 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
340,25
Економія при броні: -28,16 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
365,10
Економія при броні: -57,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 38
1.7 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
315,31
Економія при броні: -31,73 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Лісобакт Компліт Спрей спрей оромукозний, розчин флакон 30 мл №1
Босналек
353,51
Економія при броні: -31,58 грн