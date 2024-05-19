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SKINORMIL ГЕЛЬ ОЧИЩУЮЧИЙ ЛІНІЯ А туба 50 мл - Львів (881543) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (2)
189,05 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (5)
189,05 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Варшавська, 56-А
Всього: упаковка (2)
189,05 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (1)
236,60
Економія: -7,10 грн
229,50 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (1)
236,60
Економія: -7,10 грн
229,50 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Стрийська, 59
Всього: упаковка (1)
189,05 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Яворів, вул. Тичини, 3
Всього: упаковка (2)
236,60
Економія: -7,10 грн
229,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (2)
204,02 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Калуш, просп. Лесі Українки, 1
Всього: упаковка (2)
202,83 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Радивилів, вул. Четвертного, 9-А
Всього: упаковка (1)
203,16 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, бульв. Південний, 20
Всього: упаковка (1)
204,21 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, пл. Ринок, 12
Всього: упаковка (1)
185,12 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (2)
202,91 грн
Центральна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (1)
197,01
Економія: -2,26 грн
194,75 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (1)
183,84 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Матейка, 21
Всього: упаковка (1)
203,99 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Руська, 16
Всього: упаковка (2)
189,05 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Луцьк, просп. Волі, 9/16
Всього: упаковка (2)
189,05 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Луцьк, просп. Мойсея Василя, 2
Всього: упаковка (1)
189,05 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Луцьк, просп. Соборності, 43
Всього: упаковка (1)
196,25 грн