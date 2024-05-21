Всі аптеки України
Медичні виробиКорекційні і корсетні виробиБандажібандажі післяопераційніБАНДАЖ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ З ОТВОРОМ ДЛЯ СТОМИЦіни в аптеках

БАНДАЖ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ З ОТВОРОМ ДЛЯ СТОМИ розмір 4 (153), №1 - Запоріжжя (648452) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
542,86
Економія: -66,30 грн
476,56 грн
В інших містах:
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (1)
539,65
Економія: -43,41 грн
496,24 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Лозова, вул. Павлоградська, 48
Всього: упаковка (1)
535,82
Економія: -59,26 грн
476,56 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Подільськ, вул. Толстого Льва, 1-Б
Всього: упаковка (1)
543,54
Економія: -58,88 грн
484,66 грн
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (1)
424,40 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом