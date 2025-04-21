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Атоксіл плюс (Atoxil plus)
Атоксіл плюс (Atoxil plus)
Вінниця
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Зачиняється о 20:00
Летичів, вул. Героїв Крут, 1
65.4 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
235,70
грн
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Зачиняється за 54 хв
Деражня, вул. Миру, 49
77.3 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
235,70
грн
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Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Героя України Васильєва Дмитра, 3
106.0 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
235,60
грн
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Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Трудова, 11/3
109.0 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
235,70
грн
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Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 97
109.2 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
235,70
грн
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Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 62
109.3 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
235,70
грн
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Зачиняється о 20:00
Хмельницький, просп. Миру, 88
109.5 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
235,70
грн
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Відчиняється о 08:00
Старокостянтинів, вул. Захисників України, 47
110.1 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
231,40
грн
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Зачиняється о 23:00
Хмельницький, пров. Проскурівський, 1/1
110.2 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
242,40
грн
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Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Залізняка, 8/3
110.4 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
185,12
грн
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Зачиняється о 20:00
Хмельницький, просп. Миру, 69
110.4 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
164,04
грн
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Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 37/2
110.5 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
235,70
грн
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Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 11-А
111.2 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
164,04
грн
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Зачиняється за 54 хв
Хмельницький, вул. Подільська, 75
111.4 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
235,70
грн
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Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 18
111.5 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
235,70
грн
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Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Бандери Степана, 57
111.6 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
235,70
грн
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Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 38
111.6 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
235,70
грн
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Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Бандери Степана, 2-А
111.6 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
235,60
грн
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Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 1
111.7 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
235,70
грн
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Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 52/2
112.0 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
235,70
грн
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