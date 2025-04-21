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Атоксіл плюс (Atoxil plus)
Атоксіл плюс (Atoxil plus)
Миколаїв
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Відчиняється за 32 хв
Баштанка, вул. Ювілейна, 82-А
62.8 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
304,00
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Єланець, вул. Паркова, 4/1
85.1 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
181,80
грн
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Регіональна аптечна мережа руан
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Кривий Ріг, вул. Речмидила Корнія, 14
163.2 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
235,80
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Кривий Ріг, вул. Ухтомського, 5-А
179.4 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
304,00
грн
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Регіональна аптечна мережа руан
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 16
192.5 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
235,80
грн
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Регіональна аптечна мережа руан
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Жовті Води, вул. Хмельницького Богдана, 7/1
194.5 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
235,80
грн
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Регіональна аптечна мережа руан
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Знам'янка, вул. Теліги Олени, 10-Д
203.7 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
235,80
грн
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Аптека №23
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Олександрія, вул. Ярмаркова, 46
211.0 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
235,80
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Шпола, вул. Волонтерська, 4
234.8 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
235,70
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Калинопіль, вул. Соборна, 36
236.1 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
235,70
грн
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D.s.
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Відчиняється за 2 хв
Христинівка, вул. Українська, 30
257.1 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
235,70
грн
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1 соціальна аптека
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Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
257.6 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
235,80
грн
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Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кременчук, вул. Шевченка Тараса, 25-Б
259.8 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
235,80
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Слобода, вул. Чигиринський шлях, 44/1
272.1 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
164,99
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Черкаси, вул. Смілянська, 159/2
275.1 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
235,70
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 142
275.6 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
235,70
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Черкаси, вул. Сінна, 5/1
276.4 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
235,70
грн
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Регіональна аптечна мережа руан
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Новоолександрівка, вул. Гагаріна, 2-Е
276.7 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
235,80
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 39
277.6 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
235,70
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Черкаси, вул. Гоголя, 261/3
278.7 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
20,51
грн
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