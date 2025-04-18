Атоксіл плюс (Atoxil plus)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Київ
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чикаленка Євгена, 22-А
0.9 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 2
1.4 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 38
1.6 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Саксаганського, 11/106
2.0 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 37/20
2.0 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
2.1 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 65
2.4 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Коновальця Євгена, 33/1
2.6 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
2.7 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
2.7 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кирпи Георгія, 5
3.0 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 101
3.1 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 116
3.3 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
3.6 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Білоруська, 30
3.7 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 22
3.8 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Київ, вул. Загорівська, 17/21
3.8 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 25-А
3.9 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Політехнічний, 3
4.0 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм