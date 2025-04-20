Атоксіл плюс (Atoxil plus)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Кривий Ріг
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Ухтомського, 5-А
29.3 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
В містах поряд
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Баштанка, вул. Ювілейна, 82-А
90.2 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Єланець, вул. Паркова, 4/1
117.1 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Слобода, вул. Чигиринський шлях, 44/1
187.2 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шпола, вул. Волонтерська, 4
191.4 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Сінна, 5/1
192.7 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 142
193.6 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Смілянська, 159/2
194.6 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Гоголя, 261/3
196.4 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 39
197.2 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 134
197.9 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чорнобай, вул. Центральна, 81
209.8 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Калинопіль, вул. Соборна, 36
212.4 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Золотоноша, вул. Обухова, 3-П
219.6 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Шевченка Тараса, 27
229.5 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Канів, вул. Шевченка, 11
248.3 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Христинівка, вул. Українська, 30
271.7 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 274
315.8 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
Вета
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Бровари, бульв. Незалежності, 9
345.6 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Вінниця, вул. Янгеля Академіка, 54
390.1 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм