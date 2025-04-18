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Атоксіл плюс (Atoxil plus)
Атоксіл плюс (Atoxil plus)
Харків
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Зачиняється о 19:00
Чорнобай, вул. Центральна, 81
283.3 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
235,70
грн
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D.s.
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Зачиняється о 18:00
Кривий Ріг, вул. Ухтомського, 5-А
283.5 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
304,00
грн
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D.s.
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Зачиняється о 20:00
Слобода, вул. Чигиринський шлях, 44/1
302.4 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
164,99
грн
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D.s.
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Зачиняється о 19:00
Золотоноша, вул. Обухова, 3-П
303.8 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
235,70
грн
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D.s.
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Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Сінна, 5/1
304.7 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
235,70
грн
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1 соціальна аптека
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Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Незалежності України, 16-Б
305.1 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
235,70
грн
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D.s.
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Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Гоголя, 261/3
307.1 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
20,51
грн
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Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 142
307.7 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
235,70
грн
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D.s.
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Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 134
307.9 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
235,70
грн
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Зачиняється о 15:00
Черкаси, вул. Смілянська, 159/2
310.5 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
235,70
грн
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Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 39
310.7 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
235,70
грн
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Зачиняється о 18:00
Канів, вул. Шевченка, 11
343.2 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
235,70
грн
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Зачиняється о 19:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Шевченка Тараса, 27
364.6 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
235,60
грн
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Зачиняється о 19:00
Шпола, вул. Волонтерська, 4
367.1 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
235,70
грн
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Вета
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Зачиняється о 21:00
Бровари, бульв. Незалежності, 9
391.8 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
283,65
грн
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D.s.
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Зачиняється о 20:00
Калинопіль, вул. Соборна, 36
398.4 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
235,70
грн
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D.s.
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Зачиняється о 19:00
Баштанка, вул. Ювілейна, 82-А
400.8 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
304,00
грн
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D.s.
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Зачиняється о 18:00
Єланець, вул. Паркова, 4/1
410.7 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
181,80
грн
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Аптека доброго дня
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Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Саксаганського, 33/35
410.9 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
235,70
грн
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Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гарматна, 26/2
416.7 км
Атоксіл Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Сілмафарм
235,70
грн
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