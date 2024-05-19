АТОКСІЛ ПЛЮС порошок пакет-саше 2 г зі смаком полуниці, №10 - Київ (661517) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 149 аптеках
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Всього: упаковка (1), пакет-саше (5)
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Київ, пл. Незалежності, 2
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Всього: упаковка (2)
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Київ, пл. Незалежності, 1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
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Всього: упаковка (1), пакет-саше (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
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Київ, вул. Чикаленка Євгена, 22-А
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
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Всього: упаковка (1), пакет-саше (4)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
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Всього: упаковка (2), пакет-саше (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Львівська, 8-Б
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Всього: упаковка (1), пакет-саше (7)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 2
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Всього: упаковка (1), пакет-саше (7)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 38
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
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Всього: упаковка (1), пакет-саше (8)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 45
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Саксаганського, 33/35
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Всього: упаковка (1), пакет-саше (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Гончара Олеся / Кониського Олександра, 88/2
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Всього: пакет-саше (8)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Саксаганського, 55
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Саксаганського, 11/106
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Всього: упаковка (1), пакет-саше (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Нижній Вал, 37/20
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:30
Київ, вул. Петлюри Симона, 13/135