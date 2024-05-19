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АТОКСІЛ ПЛЮС порошок пакет-саше 2 г зі смаком полуниці, №10 - Київ (661517) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 149 аптеках
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1), пакет-саше (5)
318,30
Економія: -123,20 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
319,40
Економія: -124,30 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (2)
318,00
Економія: -122,90 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1), пакет-саше (5)
318,30
Економія: -123,20 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
318,30
Економія: -123,20 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чикаленка Євгена, 22-А
Всього: упаковка (1)
318,30
Економія: -123,20 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (1)
285,10
Економія: -90,00 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (1), пакет-саше (4)
305,00
Економія: -109,90 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Львівська, 8-Б
Всього: упаковка (2), пакет-саше (3)
318,30
Економія: -123,20 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 2
Всього: упаковка (1), пакет-саше (7)
318,30
Економія: -123,20 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 38
Всього: упаковка (1), пакет-саше (7)
318,30
Економія: -123,20 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
228,80
Економія: -33,70 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 45
Всього: упаковка (1), пакет-саше (8)
318,30
Економія: -123,20 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Саксаганського, 33/35
Всього: упаковка (1)
290,30
Економія: -95,20 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (1), пакет-саше (5)
313,60
Економія: -118,50 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Гончара Олеся / Кониського Олександра, 88/2
Всього: упаковка (2)
313,90
Економія: -118,80 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Саксаганського, 55
Всього: пакет-саше (8)
318,30
Економія: -123,20 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Саксаганського, 11/106
Всього: упаковка (1)
290,30
Економія: -95,20 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Нижній Вал, 37/20
Всього: упаковка (1), пакет-саше (1)
261,40
Економія: -66,30 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Київ, вул. Петлюри Симона, 13/135
Всього: упаковка (1)
310,60
Економія: -115,50 грн
195,10 грн