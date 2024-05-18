АТОКСІЛ ПЛЮС порошок пакет-саше 2 г зі смаком полуниці, №10 - Харків (661517) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 16 аптеках
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 73
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Літературна, 5
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Культури, 8
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2), пакет-саше (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Незалежності, 7
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1), пакет-саше (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Москалівська, 61
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 12
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 210
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Китаєнка, 8
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Валентинівська, 35/81
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 70-Б
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), пакет-саше (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 19
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 274
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2), пакет-саше (9)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайський, м-н 3-й, 39
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайський, м-н 1/2, 29
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Лозова, м-н 2-й, 38
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1), пакет-саше (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Лозова, м-н 1-й, 28