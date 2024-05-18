Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на процес детоксикації і сприяють виведенню з організму чужорідних і токсичних речовинДієтичні добавки — сорбентиАТОКСІЛ ПЛЮСЦіни в аптеках

АТОКСІЛ ПЛЮС порошок пакет-саше 2 г зі смаком полуниці, №10 - Харків (661517) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (3)
300,60
Економія: -105,50 грн
195,10 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
283,00
Економія: -85,80 грн
197,20 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 73
Всього: упаковка (2)
306,20
Економія: -111,10 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Літературна, 5
Всього: упаковка (2)
278,30
Економія: -83,20 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Культури, 8
Всього: упаковка (1)
310,60
Економія: -115,50 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Незалежності, 7
Всього: упаковка (2), пакет-саше (1)
313,90
Економія: -118,80 грн
195,10 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Москалівська, 61
Всього: упаковка (1), пакет-саше (7)
270,80
Економія: -73,60 грн
197,20 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 12
Всього: упаковка (2)
278,60
Економія: -83,50 грн
195,10 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 210
Всього: упаковка (1)
282,70
Економія: -85,50 грн
197,20 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Китаєнка, 8
Всього: упаковка (1)
279,60
Економія: -82,40 грн
197,20 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Валентинівська, 35/81
Всього: упаковка (2)
278,60
Економія: -81,40 грн
197,20 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262
Всього: упаковка (2)
251,70
Економія: -54,50 грн
197,20 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 70-Б
Всього: упаковка (1)
246,40
Економія: -49,20 грн
197,20 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1), пакет-саше (2)
318,30
Економія: -123,20 грн
195,10 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 19
Всього: упаковка (2)
279,60
Економія: -82,40 грн
197,20 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 274
Всього: упаковка (1)
278,30
Економія: -83,20 грн
195,10 грн
В інших містах:
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайський, м-н 3-й, 39
Всього: упаковка (2), пакет-саше (9)
256,20
Економія: -59,00 грн
197,20 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайський, м-н 1/2, 29
Всього: упаковка (2)
275,20
Економія: -78,00 грн
197,20 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Лозова, м-н 2-й, 38
Всього: упаковка (2)
278,30
Економія: -81,10 грн
197,20 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Лозова, м-н 1-й, 28
Всього: упаковка (1), пакет-саше (2)
269,50
Економія: -72,30 грн
197,20 грн