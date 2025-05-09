Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 193 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
436,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
420,63
Економія при броні: -26,30 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
434,04
Економія при броні: -58,19 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
436,30 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
410,00
Економія при броні: -66,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
410,00
Економія при броні: -39,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
455,90
Економія при броні: -49,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
461,86
Економія при броні: -16,99 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
457,05
Економія при броні: -62,64 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
432,42
Економія при броні: -49,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
439,34
Економія при броні: -66,45 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
436,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
426,59
Економія при броні: -56,44 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
428,86
Економія при броні: -46,06 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
417,11
Економія при броні: -41,58 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
410,00
Економія при броні: -66,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
419,16
Економія при броні: -31,43 грн