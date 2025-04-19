Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 182 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
460,40
Економія при броні: -28,71 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
405,34
Економія при броні: -15,32 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
364,99
Економія при броні: -56,74 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
374,49
Економія при броні: -66,24 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
446,10
Економія при броні: -64,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
433,40 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
446,50
Економія при броні: -14,72 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
440,70
Економія при броні: -17,28 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
433,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
393,99
Економія при броні: -18,01 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
369,88
Економія при броні: -19,74 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
381,74
Економія при броні: -19,11 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
433,40 грн