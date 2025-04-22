Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 107 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
431,84
Економія при броні: -77,51 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
430,80
Економія при броні: -47,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
420,17
Економія при броні: -60,74 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
436,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
429,36
Економія при броні: -66,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
441,41
Економія при броні: -78,65 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
446,10
Економія при броні: -62,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
446,10
Економія при броні: -62,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
436,50 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
397,75
Економія при броні: -19,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
377,47
Економія при броні: -14,83 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
385,88
Економія при броні: -22,86 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
446,10
Економія при броні: -62,70 грн