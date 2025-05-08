Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 172 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
437,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
440,29
Економія при броні: -70,72 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
410,00
Економія при броні: -39,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
426,21
Економія при броні: -31,31 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
382,35
Економія при броні: -12,54 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
457,45
Економія при броні: -63,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
421,78
Економія при броні: -25,94 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
457,80
Економія при броні: -60,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
373,96
Економія при броні: -48,08 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
388,03
Економія при броні: -17,56 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
449,10
Економія при броні: -51,80 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
467,99
Економія при броні: -72,07 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
429,32
Економія при броні: -58,85 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
459,50
Економія при броні: -62,20 грн