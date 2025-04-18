Харків (адресу не вказано)
Доступно в 261 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
417,76
Економія при броні: -63,11 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
365,26
Економія при броні: -24,11 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
433,30
Економія при броні: -44,90 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
433,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
Економна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
418,53
Економія при броні: -73,11 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
367,81
Економія при броні: -28,58 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
425,31
Економія при броні: -86,08 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
КЕРАТОСТІЛ краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
433,40 грн