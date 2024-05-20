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Азвестів таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер, №60 - Одеса (615004) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 177 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
174,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (4)
273,50
Економія: -110,60 грн
162,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Нежданової, 32
Всього: упаковка (2)
175,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (1)
163,45
Економія: -11,89 грн
151,56 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
207,97
Економія: -42,89 грн
165,08 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
173,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
190,02
Економія: -24,94 грн
165,08 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (1)
212,99
Економія: -50,86 грн
162,13 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
145,43 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (1)
182,18
Економія: -24,58 грн
157,60 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
189,46
Економія: -21,23 грн
168,23 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (39)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
177,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (39)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
177,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1), блістер (3)
203,22
Економія: -52,59 грн
150,63 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (1)
168,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (3), блістер (3)
169,68
Економія: -8,28 грн
161,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
146,18 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
174,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (39)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
177,80 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (1)
233,40
Економія: -68,10 грн
165,30 грн