Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗММІНЕРАЛЬНІ ДОБАВКИПРЕПАРАТИ КАЛЬЦІЮКальцій в комбінації з вітаміном D і/або з іншими препаратамиАзвестівЦіни в аптеках

Азвестів таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер, №60 - Львів (615004) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 147 аптеках
Аптека нц
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 41 хв
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
182,18
Економія: -24,58 грн
157,60 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: блістер (5)
146,16 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
193,29
Економія: -34,95 грн
158,34 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 41 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (70)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
177,80 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
144,58 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (40)
207,99
Економія: -45,86 грн
162,13 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (70)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
177,80 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
180,60
Економія: -37,39 грн
143,21 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1), блістер (5)
273,50
Економія: -110,60 грн
162,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1), блістер (4)
198,38
Економія: -41,60 грн
156,78 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 56 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
180,99
Економія: -18,86 грн
162,13 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (30)
228,99
Економія: -66,86 грн
162,13 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
207,99
Економія: -45,86 грн
162,13 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
245,99
Економія: -83,86 грн
162,13 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
144,31 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
188,99
Економія: -26,86 грн
162,13 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 41 хв
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
197,99
Економія: -35,86 грн
162,13 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (1)
207,99
Економія: -45,86 грн
162,13 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
196,08
Економія: -31,00 грн
165,08 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (1)
218,99
Економія: -56,86 грн
162,13 грн