Харків (адресу не вказано)
Доступно в 145 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Дікапсіл капсули 500 мг блістер №40
Фарма Плюс
200,53
Економія при броні: -10,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Дікапсіл капсули 500 мг блістер №40
Фарма Плюс
319,77
Економія при броні: -11,83 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Дікапсіл капсули 500 мг блістер №40
Фарма Плюс
444,80
Економія при броні: -60,80 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Дікапсіл капсули 500 мг блістер №40
Фарма Плюс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Дікапсіл капсули 500 мг блістер №40
Фарма Плюс
330,52
Економія при броні: -42,53 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Дікапсіл капсули 500 мг блістер №40
Фарма Плюс
443,66
Економія при броні: -33,36 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Дікапсіл капсули 500 мг блістер №40
Фарма Плюс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Дікапсіл капсули 500 мг блістер №40
Фарма Плюс
405,12
Економія при броні: -29,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Дікапсіл капсули 500 мг блістер №40
Фарма Плюс
204,15
Економія при броні: -16,18 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Дікапсіл капсули 500 мг блістер №40
Фарма Плюс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Дікапсіл капсули 500 мг блістер №40
Фарма Плюс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
Дікапсіл капсули 500 мг блістер №40
Фарма Плюс
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Дікапсіл капсули 500 мг блістер №40
Фарма Плюс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
1.4 км
Дікапсіл капсули 500 мг блістер №40
Фарма Плюс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
1.5 км
Дікапсіл капсули 500 мг блістер №40
Фарма Плюс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Дікапсіл капсули 500 мг блістер №40
Фарма Плюс
411,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Дікапсіл капсули 500 мг блістер №40
Фарма Плюс
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Дікапсіл капсули 500 мг блістер №40
Фарма Плюс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Дікапсіл капсули 500 мг блістер №40
Фарма Плюс
426,44
Економія при броні: -16,44 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Дікапсіл капсули 500 мг блістер №40
Фарма Плюс
448,97
Економія при броні: -39,04 грн